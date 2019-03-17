شكرا لقرائتكم خبر عن باللبس الأبيض فى بداية الأسبوع.. ما هى أمنية راغب علامة وأولاده بيوم الأحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية الأسبوع، اليوم، الأحد، نشر نجل الفنان الكبير راغب علامة، صورة تحمل تعليقا يعبر عن أمنيتهم فى يوم الأحد.

"قد يكون يوم الأحد أبيضًا مثل ملابسنا".. هكذا علق خالد راغب علامة، على صورة جمعته مع والده وشقيقه، وجميعهم يرتدون ملابسهم البيضاء، دون الإشارة إذا ما كان هذا الأمر قد تم بالاتفاق بينهم، أم أنه محض صدفة.

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وحظيت هذه الصورة، بإعجاب العديد من جمهور الفنان راغب علامة، وكذلك متابعى ابنه خالد راغب علامة.



راغب علامة وأولاده

ولا تعد هذه المرة، هى الأولى، التى ينشر فيها خالد راغب علامة، صورة له مع والده، فمنذ يومين، نشر صورة أخرى، وكتب عليها "الله يديمك فوق راسنا يا تاج راسنا"، كما سبق وأن تحدث خالد راغب علامة، إلى وسائل الإعلام من قبل، كاشفا عن عدم محاولته للغناء، مثل عدد آخر من أبناء المطربين المشهورين، موضحا أنه لا يمتلك صوتا جميلا، لكن لديه أذن موسيقية، تمكنه من إبداء الرأى فى خيارات والده السوبر ستار.