بالفيديو.. محمد مهران يصرخ: خطأ في الأكشن كاد يكسر ظهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
كشف الفنان الشاب محمد مهران عن وجود خطأ في تنفيذ أحد مشاهد الأكشن بمسلسل " زودياك"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وظهر مهران بالفيديو هو يسقط على الأرض، ويصرخ من شدة الألم، أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن.
وكتب: "أحد الإصابات في مسلسل "زودياك " من أحد منفذي الأكشن كان هيكسرلي ضهري بس الحمد لله".
مسلسل "زودياك" من إنتاج شركة فيلم كلينك، ومستوحى من (حظك اليوم) للدكتور أحمد خالد توفيق، وورشة الكتابة تحت إشراف محمد المعتصم وإخراج محمود كامل".
المسلسل من بطولة هند عبد الحليم ومحمد مهران وأسماء أبو اليزيد، وخالد أنور وعدد من الشباب
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