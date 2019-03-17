بالصور- 6 آلاف متفرج يحضرون افتتاح امتداد "الأقصر للسينما الإفريقية" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحضور أكثر من ٦ آلاف متفرج، افتتح الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، امتداد مهرجان الأقصر بمحافظة قنا، والذي يشمل عروض أفلام سينمائية إفريقية وبرنامج حافل بالفعاليات ولقاءات مع نجوم المهرجان .

وبدأ افتتاح برنامج مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي، بتكريم الفنانة لبلبة وإهدائها درع الجامعة من قِبل نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوالفضل بدران، وكرّم أيضًا نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة الذي شكر إدارة الجامعة وألقى كلمة للطلاب أكد فيها على عظمة الحدث وأهميته في التواصل مع الأجيال الجديدة بالفن وكذلك التواصل مع قارتنا الأم وأن هذا نجاح كبير لمهرجان الأقصر في امتداد فعالياته لمحافظة أخرى، وهي "قنا" والتي تبعد 50 دقيقة عن محافظة الأقصر .

كما تم تكريم السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وتم منحه درع الجامعة أمام ما يزيد على ٦ آلاف طالب جميعهم تفاعلوا مع الحدث، وقال كلمة أكد فيها على سعادته بحضور هذا الجمع والحشد الكبير وشكر الطلاب ورئيس الجامعة الدكتور عباس محمد محمد منصور ونائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران .

وغنت لبلبة أغنية من أغانيها، وخلال فقرة فنية للطلاب غنت طالبة أغنيتها "أنا بالعربي بحبك"، التي غنتها لبلبة في فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، وصعدت لبلبة على المسرح لتشارك الطالبة غناء الأغنية، واحتضنتها وشكرتها وشكرت كل الطلاب والتقطت مع الكثير منهم صورا تذكارية، وقالت لهم "أنا بحب جمهور الصعيد، وغنيت لهم كتير وتجولت في كل محافظات الصعيد" .