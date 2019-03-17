درة بوشوشة: تكريمي بمصر شيء عظيم والمنتخب صنع معجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير-منى الموجي:
كتب- ضياء مصطفى:
قالت المنتجة التونسية درة بوشوشة إنها سعيدة بتكريمها للمرة الثانية في مصر خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أنه شيء عظيم لها وللسينما التونسية والعربية.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تشكر مصر، وما تشعر به تعجز عن التعبير عنه، مؤكدة أنها منتمية للسينما العربية والإفريقية.
ولفتت إلى أن مهرجان الأقصر يصنع أمرًا مهما، بتوفير عرض الأفلام الإفريقية، موضحة أنه أمر مهم لها.
وحكت بشوشة عن فيلمها الوثائقي "على العارضة"، موضحة أنه بين كرة القدم والسياسة.
وأوضحت أن عام 1978 كان عام صعب جدًا على تونس، لكن منتخب البلاد "الصغير" صنع معجزة كروية كبيرة، وهذا ما يتحدث عن الفيلم
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