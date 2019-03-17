الراقصة دينا في السعودية… والسبب؟!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 02:55 مساءً - سافرت الراقصة المصرية دينا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة برفقة عدد من أصدقائها، بعد حصولها على إجازة قصيرة من إحياء حفلات الزفاف.
وقد نشرت دينا عبر حسابها على انستغرام صورة لها من جدة في المملكة العربية السعودية ظهرت فيها بثياب العمرة البيضاء.
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