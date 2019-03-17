فن ومشاهير

الراقصة دينا في السعودية… والسبب؟!

0 نشر
نورث سامي 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 02:55 مساءً - سافرت الراقصة المصرية دينا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة برفقة عدد من أصدقائها، بعد حصولها على إجازة قصيرة من إحياء حفلات الزفاف.

وقد نشرت دينا عبر حسابها على انستغرام صورة لها من جدة في المملكة العربية ظهرت فيها بثياب العمرة البيضاء.

F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">

F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة دينا في السعودية… والسبب؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى