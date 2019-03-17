شاهد.. شابة اوكرانية تحقق رقما قياسيا بطول شعرها!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 02:55 مساءً - حققت الشابة الأوكرانية، أولينا كورزينيوك، ذات الـ15 عاماً، رقماً قياسياً بطول شعرها، حيث أنها كانت تطمح لتكون صاحبة الشعر الأطول بين الأطفال، في العاصمة كييف.

خلال الاحتفال، وجد خبراء السجل الوطني للأرقام القياسية بأن شعر “ربانزل أوكرانيا” الأشقر يبلغ طوله 2.35 متراً. وتخطط الشابة أيضًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

وفي الحياة اليومية، تبقي أولينا شعرها مرتفعاً، وتضفيره يستغرق أكثر من نصف ساعة. الأمر سيان بالنسبة إلى غسله، ناهيك عن الساعات التي يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض أولينا استخدام المروحة.

يذكر أنه لا يوجد نظام غذائي سري أو وسائل رعاية خاصة تستخدمها أولينا في مهمتها، غير أن والدتها تساعدها في الاعتناء بشعرها الذي حطم الرقم القياسي.