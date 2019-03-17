كيم كاردشيان تلغي رحلتها لإسرائيل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت عدد من الصحف الإسرائيلية، أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كارداشيان، قد ألغت رحلاتها لإسرائيل التي كانت تتضمن حملة ترويجية لماركة خاصة بنظارت الشمس.

وأكدت تقارير صحفية أن كيم كان من المقرر تواجدها في اسرائيل يوم الثلاثاء 19 مارس، ولكنها قررت عدم المجيء دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

وكانت كيم كاردشيان تهدف من زيارتها إلى تدشين شراكتها مع كارولينا ليمكي، وهي العلامة التجارية المملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي.

وأطلقت العارضتان بالفعل حملة إعلانية مشتركة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وفي إسرائيل أيضا.

وفي العام الماضي عند إعلان الشراكة، قالت كارولينا ليمكي إن كارداشيان ستكون وجه العلامة التجارية، إلى جانب رفائيلي، لمدة عامين على الأقل.

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وبموجب الشراكة، ستملك كارداشيان 10% من أسهم أي شركة تؤسسها العلامة التجارية في الولايات المتحدة، و5% من عائدات خط مجموعة النظارات الشمسية.

وكانت كيم كاردشيان، قد قامت من قبل بزيارة كنيسة بيت لحم في القدس مع زوجها كاني ويست وابنتها نورث ويست.

وعلى جانب أخر، نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، لقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، خلال مشاركتها بفعاليات أسبوع فرنسا للموضة، حيث ظهرت بإطلالة ذهبية مستوحاة من فن الأزياء الإغريقي.

وكانت إطلالة كيم ضمن عروض ماركة Thierry Mugler، التي جاءت لمجموعة خاصة بموضة صيف 2019، تحت مسمى “مادوسا”، وهي واحدة من الشخصيات من المثيولوجيا الإغريقية.

ويأتي ذلك بعد عودة كيم من زيارة سريعة لكاليفورنيا شاركت خلالها وزوجها كاني ويست بحفل زفاف مغني الراب تشانس ذا رابر، لتعود لتستكمل مشاركتها بأسبوع باريس للموضة.