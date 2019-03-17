ليث أبو جودة يسخر من نفسه بصورة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان الفلسطيني ليث أبو جودة ذكريات مميزة مع متابعيه، وشارك الفانز بصورة طريفة من طفولته.

نجم ستار أكاديمي سخر من مظهره وملابسه في طفولته بتعليق طريف كتب فيه: «وقت امك تجيب صورك القديمة و تقولك : كنّا بنلبسك احلى ثياب»، حيث لاقى منشور الفنان الشاب تفاعلاً قوياً بين متابعيه عبر تعليقات طريفة، ومن أبرها؛ «شو هالاناقة؟»، «كان عندي زي صندلك بالظبط»، «أحلى موضة شو هالبراءة»، في الوقت الذي جمع أغلبهم على أن ليث مازال يحمل قدراً كبيراً من ملامح طفولته.

من ناحية أخرى، كان فيديو كليب أغنية «100 لون» آخر ما طرحه ليث أبو جودة، والأغنية من ألحانه، وكلمات مهدي عزالدين، وتوزيع إلهامي دهيمة، والكليب من إخراج محمود صلاح، كما أنه يجهز لإطلاق أغنية مصرية جديدة يتعاون فيها مع المنتج ياسر الزايد على أن يصورها على طريقة الفيديو كليب.