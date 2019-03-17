كريم محمود عبد العزيز يلتقي محمد عادل إمام لأول مرة في الدراما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز للمرة الأولى في الدراما أمام الفنان محمد إمام في مسلسل “هوجان”، وذلك بعد انضمامه للعمل مؤخرًا وبدأه في تصوير بعض المشاهد ومن المقرر أن يخوضوا به السباق الرمضاني المقبل 2019.

ويشارك في بطولة مسلسل “هوجان”، إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين: “صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، ريا الخولي، ميرنا نور الدين”، وهو من إنتاج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

ومن جانبه عبر النجم والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن سعادته لمشاركة شقيقه فى مسلسل “هوجان”، حيث كتب على حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” قائلا: إن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا ومتحمس جداً إنى اتفرج على التجربة وحاسس إنها هتبقى بداية جديدة لدراما جديدة بلا حواجز ولا قيود.

المنتج الشاب أضاف قائلا: مبروك صديقى المحترم محمد عادل إمام ومبروك لأخويا وابنى وصاحبى كريم محمود عبد العزيز ومسلسل هوجان بطولة نجمين شباب بخلفية نجمين من أساطير الفن فى العالم العربى، ربنا يكرمكم ويوفقكم إن شاء الله ويكتبلكم كل الخير.