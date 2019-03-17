وفاة الفنان جلال عيسى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي منذ قليل الفنان المصري جلال عيسى، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات وبها رحل عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.
وأكد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، أن عيسى توفي في أحد المستشفيات صباح يوم الأحد 17 مارس، موضحًا أن العزاء سيكون غدا الاثنين 18 مارس بمسجد المحروسة في المهندسين.
جلال عيسى، تزوج من الفنانة صفية العمري وأنجبا ولدين، ولكنهما انفصلا بعد سنوات، وشارك عيسى في العديد من الأفلام أشهرها “المراهقات”، و”أونكل زيزو حبيبي”، و”معسكر البنات” و”أنف وثلاث عيون” وغيرها.
يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 17 يوليو 1937 كان أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الأهلي، و أكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، ومنحه أولى فرصه في فيلم “المراهقات” 1960، لتتوالى أدواره السينمائية في أفلام مثل: “الخطايا“1962، “أغلى من حياتي” 1965، وغيرها من الأعماتل الفنية.
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