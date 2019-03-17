هالة صدقي تتلقى هدية مميزة من ابنتها بمناسبة عيد الأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي عن تلقيها هدية مميزة من ابنتها “مريم” بمناسبة عيد الأم.

هالة نشرت صورة لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي ميدالية ذهبية حول عنقها، حيث فازت ببطولة الجمهورية في لعبة الجمباز.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الميدالية الذهبيه بطولة الجمهورية، هدية عيد الأم”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

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وكانت هالة صدقي قد كشفت مؤخرا أن سبب تغيبها عن حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر، هو تزامنه مع بطولة كبرى لابنتها، حيث قالت: “سألوني ما روحتيش ليه مهرجان الأقصر الأقرب لقلبك.. قولتلهم لأن الأقرب لقلبي كان عندها بطولة كبيرة النهاردة ومقدرش أسيبها لوحدها”.

يذكر أن هالة صدقي كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد توأمها “يوسف ومريم” العاشر، وشاركت الإعلامية إنجي علي محبيها في فيديو للفنانة هالة صدقي أثناء احتفالها بعيد ميلاد توأمها برفقتها، وكان ذلك أثناء تواجدها في ضيافة برنامج «أسرار النجوم».

هالة ظهرت في الفيديو وهي تغني مع إنجي أغاني عيد الميلاد لتوأمها وأهدتهم إنجي قالب صغير من التورتة، كما علقت هالة على المناسبة وكتبت إن توأمها أصبح عمرهما 10 سنوات.