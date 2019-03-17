ماجد المصري في إنتظار فنانة تجسد شخصية زوجته في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل المخرج إبراهيم فخر، تصوير مسلسل “زلزال”، للنجم محمد رمضان، فى شبرامنت، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان القادم 2019، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى محمد رمضان من تصوير الأسبوع الثالث منه، وهو الذى يكتبه عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى الدراما.

وعلى جانب أخر، يبدأ النجم ماجد المصرى تصوير مشاهده الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص به، خاصة أن مخرج العمل إبراهيم فخر ما زال يبحث عن إحدى الفنانات لتجسد دور زوجته خلال الأحداث، من المقرر الإعلان عن اسمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل “زلزال”، محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.