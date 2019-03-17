ريتا أورا "جريئة" في أحدث كليباتها.. شاهدي من رافقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المغنية البريطانية ريتا أورا، حماسة معجبيها مؤخرًا، بعد إطلاق أحدث كليب لها يقدم نسخة مختلفة من أغنيتها R.I.P التي تشاركت فيها مع مغني الراب البريطاني تيني تيمباه، في 2012.

والآن أطلقت المغنية البريطانية "كليب" جديدا لنسخة أخرى مختلفة من أغنية R.I.P، في تعاون ثلاثي يجمع بينها وبين المغنية المكسيكية "صوفيا رييس" 23 عامًا والمغنية والراقصة البرازيلية "أنيتا" 26 عامًا.

وتدور أحداث الكليب حول كون الجميلات الثلاث سئمن من كثرة الأكاذيب التي اختبرنها في علاقاتهن السابقة، كما يتميز الكليب بأجوائه المفعمة بالألوان والأزياء الجريئة؛ إذ ظهرت النجمات بإطلالات متنوعة.

ومن بين أبرز الاطلالات، بدت ريتا جذابة ومفعمة بالحيوية في فستان وردي ذي حمالات رفيعة وقصّة صدر جريئة، وأبرز ما يميز الفستان، هو تصميمه المزين بالشراريب، كما أكملت إطلالتها بآيشادو قوي باللون الأزرق الزاهي، بالإضافة إلى أقراط طويلة براقة وتاج ضخم من الورد، كما اعتمدت "مانيكير" مفعما بالألوان أيضًا.

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وفي إطلالة أخرى، ارتدت ريتا فستانًا قصيرًا براقًا من علامة "ذا بلوندز"، يتميز بدرجتين من الأخضر وتزيينه بحبات الكريستال المتلألئة والريش، بالإضافة إلى كرتين ضخمتين من الريش.

وأيضا ارتدت فستانًا أسود مزينًا بالريش، واعتمدت مكياجًا داكنًا جريئًا، كما اعتمدت خصلات مموجة في إطلالتها.

وبالإضافة إلى إطلالات ريتا أورا، ارتدت صوفيا فستانًا أبيض شفافًا جريئًا وتركت شعرها منسدلًا، بينما ارتدت أنيتا فستانًا جذابًا باللون الفوشيا تميز بتصميم الطيات وأكمام ضخمة.

وعن إطلاق الكليب، قالت ريتا عبر تويتر: "سعيدة للغاية للمشاركة في هذا العمل"، كما وجهت لزميلتيها الشكر عبر "إنستغرام" أيضًا وقالت: "أحببت العمل معكما سيدتي الجميلتين".