نجم "هاري بوتر" في مأزق مجددًا بسبب تصرفه "الخادش للحياء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الممثل الأمريكي نيكولاس ريد 48 سنة، الشهير بأدواره في فيلمي "هاري بوتر" و"حرب النجوم"، عاد لأفعاله الخادشة للحياء في الأماكن العامة، بعدما ظهر بشكل غير لائق في 2 مارس، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت الشرطة قد وصلها بلاغ بشأن رجل قام بتعرية نفسه في رواق "إنغولدميلز" والذي تبين في وقت لاحق أنه بطل أفلام الخيال العلمي نيكولاس ريد.

وأفادت التقارير بأن ريد بصدد المثول أمام المحكمة في 29 مارس الجاري بسبب سلوكه غير اللائق وخدش الحياء العام.

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والمعروف أن ريد سبق له أن قام بعمل مماثل خادش للحياء العام، حيث سبق وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ عندما كان ثملاً وكشف عضوه الذكري لطالبتين بكلية الطب في أحد القطارات، فضلاً عن تصوير واحدة من الفتاتين على هاتفه دون موافقتها.