وفاء عامر تغني للمرة الاولى

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تخوض الفنانة وفاء عامر تجربة الغناء للمرة الأولى من خلال أغنية "اشبع منها" والتي ستطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الام وستكون برفقة ابنها.

الاغنية الجديدة من كلمات احمد حسن راؤول والحان مصطفى العسال فيما قام بتوزيعها محمد مجدي وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها على الشاشات بالتزامن مع طرحها على اثير الاذاعات المختلفة.

وتعتبر هذه المرة الاولى التي تقدم فيها الممثلة المصرية نجلها الوحيد عمر في عمل فني برفقتها علماً بأن والده هو المنتج محمد فوزي.

عامر تصور خلال الفترة الحالية دورها في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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