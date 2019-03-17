دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إحتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها مساء أمس حيث قامت بالغناء والرقص مع اصدقاءها وزملاءها حتى الساعات الاولى من الصباح.

ولم تنشر الممثلة المصرية أي صور او فيديوهات من حفل عيد الميلاد الذي اقيم باحد أماكن السهر الشهيرة بالقاهرة، فيما نشر صديقها الممثل عمر السعيد مقطع فيديو قصير عبر حسابه على انستغرام من كواليس الحفل.

وعلمت "الخليج 365" أن الفنان عمرو دياب كان حاضراً لحفل عيد الميلاد من البداية وغادر برفقة دينا بنهاية الاحتفال الذي جرى التحضير له سلفاُ قبل عدة أيام حيث حصلت دينا على أجازة من تصوير مسلسلها الجديد لحضور بهذه المناسبة.

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