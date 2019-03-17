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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النجم العالمى مايك تايسون بصحبة زوجته فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى مايك تايسون على زيارة الأهرام أثناء تواجده فى القاهرة للمشاركة فى بطولة أحد الأفلام السينمائية المصرية، حيث اصطحب معه زوجته وكريم جاوييش المسئول عن إنهاء صفقات مشاركة النجوم العالميين فى الأعمال المصرية مثل بويكا الذى ظهر فى السينما المصرية العام الماضى لأول مرة.
مايك تايسون ملاكم أمريكي ملقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وقدم أكثر من فيلم أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلك War Commanders: China Salesman، وفيلم " Scary Movie 5
مايك تايسون وزوجته
مايك تايسون فى الاهرامات
مايك تايسون يزور الاهرامات
مايك تايسون وزوجته كريم جاوويش
مايك تايسون وزوجته فى الاهرامات
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