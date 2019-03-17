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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستعد للهروب من هداية عيد الأم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق 21 مارس، احتفل النجم مصطفى شعبان بهذه المناسبة بشكل مختلف حيث حاول الهروب من الهداية ولكن بشكل خاص.
وقال الفنان مصطفى شعبان: "أمى مشغلة أغانى عيد الام ومعليا علي الاخر.. مش عارف حاسس أنها بتلمح لحاجة"، حيث نشر صورة له ويبدو عليه علامات الدهشة.
ويواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد "أبو جبل"، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث.
مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.
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