- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في الـ GYM ..شاهد ديان كروجر تستعيد جسدها الممشوق بعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ديان كروجر فخورة بجسدها الممشوق وذلك بسبب انتظامها فى التدريبات الرياضية اليومية التى تقوم بها.
نشرت ديان كروجر ذات الـ42 عاما علي صفحتها الشخصية على " انستجرام " صورة التقطتها فى الـ " GYM " ، وعلقت عليها بأنها بذلت الكثير من الجهد لتستعيد جسدها الممشوق بعد الانجاب وهو ما كانت تعتقد أنه أمرا مستحيلا، وشكرت إحدى صديقاتها التى كانت تحفزها دائما فى الاستمرار والقيام بالتمرينات بانتظام.
وقد لاقت صورة ديان كروجر إعجاب الكثير من محبيها وعشاقها من مرتادى صفحتها على" إنستجرام "، فحصدت الصورة أكثر من 52 ألف إعجاب خلال 13 ساعة فقط.
ديان كروجر
كانت هذه تفاصيل خبر في الـ GYM ..شاهد ديان كروجر تستعيد جسدها الممشوق بعد الإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.