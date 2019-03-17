صورة بالملابس البيضاء.. دينا فى السعودية لأداء مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الراقصة دينا، صباح اليوم الأحد إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وشاركت دينا متابعيها بصورة لها فى الطريق وظهرت مرتدية جلباب وحجاب أبيض.
وتغيب الراقصة دينا هذا العام عن دراما رمضان، وكان آخر أعمالها مسلسل " نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان وتم عرضه رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامى.
دينا
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