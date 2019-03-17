شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كيرت راسل..تعرف على سبب هروب ديانا إلى مزرعته عام 1995 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي كيرت راسل بعيد ميلاده وهو فى رصيده عدد هائل من الأفلام والأدوار الرائعة الذى خلد بها اسمه فى هوليود كواحد من أهم الأسماء التي مرت على السينما فى تاريخها لما قدمه من مسيرة حافلة بالأدوار الذى يحفظها عشاقه، ولكن غالبية محبيه وعشاقه ربما لا يعلموا أن نجمهم له قصة غريبة مع الراحلة ديانا أو أميرة القلوب كما يحلو لعشاقها تسميتها.





القصة تعود وفقاً لما صرح به كيرت نفسه إلى عام 1995 وهي السنة التى شهدت لجوء ديانا وابنيها ويليام وهارى إلى مزرعة الممثل العالمي بغرض الهروب من عدسات مصوري الباباراتزي التى سأمت من ملاحقتهم لها بصورة جعلتها تشعر بالضيق وهو الأمر التى كشفت عنه أثناء مقابلتها لـ كيرت أثناء عرض أحد أفلامه عام 1991، .. وقتها حضرت العرض الخاص بصحبة زوجها لتتحدث عن كرهها الشديد لمصوري الباباراتزي التى تحلم باللجوء إلى مكان تختفى فيه عن أعينهم لينصحها كيرت بالتوجه إلى مزرعته الذى يمتلكها فى كولورادو والتي تمتد لمساحات شاسعة ولن يتمكن أى مصور من دخولها.

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ديانا يبدو أن لم تنسي تلك النصيحة لأنها رتبت للأمر عام 1995 حينما قررت الذهاب إلى تلك المزرعة بالترتيب مع صديقة كيرت الممثلة جولدن هاي التي أخبرت كيرت وتركا المزرعة لأيام ذهبت فيها ديانا إلي المزرعة بصحبة ويليام وهارى.



