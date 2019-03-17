شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى شعبان مع عائلة "حسن أبو جبل" فى مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة عائشة بن أحمد مشاهدها فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان فى الديكور الخاص بالعمل بإحدى المستشفيات وننشر صور من كواليس المسلسل تجمع بين عائشة ومصطفى شعبان الذى يدعى بـ"حسن أبو جبل"، والتى تجسد دور زوجته خلال الأحداث، وصورة أخرى بين نجلاء بدر والفنان محمود البزواى الذى يجسد دور والدها، والتى تظهر بشخصية متسلطة على زوجها الفنان محمد دياب بسبب الميراث لكى تحصل على الأموال.





ويجسد النجم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.



