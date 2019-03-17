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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ابن بوسى.. 3 قمرات ووصلة رقص شعبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاث قمرات فى عيد ميلاد ابن الفنانة بوسى.. هكذا يمكننا وصف الحالة التى شاهدها العديد من معجبى بوسى وزينة وياسمين عبد العزيز، وهن يرقصن على إحدى أغنيات محمود الليثى، فى أحد الأماكن المخصصة للأطفال.
هذه الحالة من البهجة، تفاعل معها جمهور الفنانات الثلاثة، سواء على الفيديوهات، أو الصور التى نشرتها بوسى لعيد ميلاد ابنها الوحيد.
زينة وبوسى وياسمين عبد العزيز
عيد ميلاد ابن بوسى
عيد ميلاد ابن بوسى
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