لبلبة تغيب عن عرض "ليلة ساخنة" ضمن برنامج تكريمها في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ في الثانية عشرة ظهرًا، في قصر الثقافة بمحافظة الأقصر، عرض فيلم "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب، ضمن برنامج تكريم الفنانة لبلبة في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وغابت لبلبة عن حضور الفيلم، كما اعتذرت عن المناقشة التي كان مقررًا عقدها عقب انتهاء الفيلم مع الجمهور.

جدير بالذكر أن المهرجان نظم ظهر أمس السبت 16 مارس، في فندق هيلتون ندوة تكريمية للفنانة لبلبة، شهدت حضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمذيعة بوسي شلبي.

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