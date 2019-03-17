محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- أحمد حسين
هنأت الفنانة سلوى محمد علي- الفنان آسر ياسين على اختياره ليكون من بين المكرمين في ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية؛ إذ من المقرر أن يتسلم تكريمه في حفل الختام 21 مارس الجاري.
وقالت سلوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "آسر فنان مهم، وفخورة إن فيه فنان مصري زيه، بثقافته ولغاته وموهبته، وهو لما يتكرم وهو شاب فكرة لطيفة، مش ضروري التكريم يكون مقترن بالخبرة أوي وبعد سنين من وجودهم في المجال".
من ناحية أخرى، أكدت سلوى حرصها على حضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في كل عام، لمشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، إلى جانب حضور الفعاليات التي تُقام على هامشه.
وأضافت: "سبب حرصي هو إعجابي الشديد بفكرة الاهتمام بالسينما الإفريقية"، موضحة أن "السينما الإفريقية مهمة لنا كفنانين ومهمة للشعب المصري، الذي من الضروري أن يتعرف على الثقافة الإفريقية، وسيجدها قريبة الشبه جدًا من ثقافته، وتتشابه مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- سلوى محمد علي لـ"الخليج 365": فخورة بوجود فنان مصري مثل آسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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