بالصور.. فريق عمل "الزمن الجميل" يحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك الفنان صابر الرباعي جمهوره بصور من احتفال فريق عمل برنامج "الزمن الجميل" والمذاع على قناة أبوظبي، بعيد ميلاده.
ونشر الرباعي الصور عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر" ووجه لهم الشكر.
وكتب: "شكرًا من القلب لأسرة وفريق عمل برنامج الزمن الجميل على الاحتفال بعيد ميلادي بأبوظبي".
وأظهرت الصور الرباعي وهو يقف أمام قالب "تورتة عيد الميلاد" عليها صورته.
يذكر أن الفنان صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاده يوم 13 مارس من كل عام.
آخر أعمال صابر الرباعي أغنية "أين أذهب"، من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي.
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