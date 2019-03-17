صورة.. دينا بملابس الإحرام لتأدية مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة والراقصة دينا جمهورها بصورة لها من المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "دينا" خلال الصورة برفقة صديقتها، بملابس الإحرام استعدادًا لتأدية مناسك العمرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. شاركت دينا في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "نسر الصعيد"، من بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم الزارو، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج ياسر سامي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما.

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