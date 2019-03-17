سارة درزاوي تهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت نجمة فريق "مسرح مصر" الفنانة سارة درزاوي صديقها الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده الـ34، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت سارة صورة جمعتها بخاطر، خلال أحد عروض الفريق وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا خاطر. سنة سعيدة كلها نجاح وفرحة وكرم من ربنا".
يُذكر أن مصطفى خاطر يصور حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.
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