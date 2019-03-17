شاهد: بُوسي شلبي باحتفال استثنائي في عيد ميلادها.. نُجوم ووصلة رقص لحفيد محمود حميدة!

احتفل عدد من نجوم الفن في مصر، بعيد ميلاد الإعلامية المصرية بوسي شلبي الـ54، على هامش تواجدهم في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أمس الجمعة. ونشرت بوسي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، أظهر عددا من الفنانين، منهم محمود حميدة وإلهام شاهين ولبلبة، وهم يغنون لها: “سنة حلوة يا جميل”.

وعلقت الإعلامية المصرية على الفيديو قائلة: “شكرًا للغاليين الفنان الكبير محمود حميدة وإلهام ولبلبة ومهرجان الأقصر ورئيسه سيد فؤاد، ومديره عزة الحسيني، وإدارة فندق هيلتون الأقصر على الاحتفال بعيد ميلادي”. كما نشرت مقطع فيديو آخر، قدم خلاله حفيد الفنان محمود حميدة، ويدعى “حسن”، وصلة رقص على نغمات صعيدية، وعلقت قائلة: “أجمل حاجة حسن حفيد محمود حميدة، نجم المهرجان”.

وحضر عدد كبير من النجوم، حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري، ومنهم الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست والفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم “ليل خارجي”، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج أحمد رشوان، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة أمينة خليل “عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة”، والمخرج أمير رمسيس.