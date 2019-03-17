تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للإعلامية الكويتية نهى نبيل قبل 17 سنة.
وظهرت الإعلامية خلال الصورة وهي تجلس وسط أطفال يشاركون في حلقة من برنامج “تلفزيون الأطفال” الذي تم عرضه في 2002.
ورأى متابعون أن تغييراً كبيراً طرأ على شكل الإعلامية ولفت البعض إلى أنها أجرت عمليات تجميل واضحة وتغيرت الكثير من معالم وجهها خاصة أنفها .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف ظهرت وتغيرت ملامحها.. صورة قديمة للإعلامية نهى نبيل قبل 17 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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