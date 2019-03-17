بالصور: الملاكم العالمي مايك تايسون في القاهرة لتصوير فيلم مصري

يشارك الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، في الفيلم السينمائي المصري ”حملة فرعون“ ، إذ وصل مساء السبت، إلى القاهرة لبدء تصويره مشاهده في الفيلم.

وأوضح منتج الفليم، محمد السبكي أن تايسون، سوف يحصل على 750 ألف دولار نظير مشاركته في الفيلم، حيث يجسد الملاكم العالمي السابق دور أحد زعماء المافيا.

ويبدأ مايك تايسون، التصوير الثلاثاء المقبل، بعد أن تجمعه جلسة مع مخرج العمل بعد غد الاثنين للوقوف على تفاصيل المشاهد التي سيقدمها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، ومن المرجح عرضه بموسم عيد الفطر المقبل، ويتم تصويره بين مصر ولبنان، ويتفاوض منتج الفيلم مع نجوم عالميين آخرين للمشاركة في بطولة العمل أيضًا.