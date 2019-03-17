للمرة الثانية.. شاهد: لقطات تكشف فخامة حفل زواج ابنة لجين عمران في دبي

نشرت الإعلامية لجين عمران، صورًا لحفل زواج ابنتها “جيلان” للمرة الثانية، والذي أُقيم في دبي؛ حيث كشفت اللقطات عن خامة الحفل.

وأظهرت الصور التي نشرتها “لجين” على حسابها في “انستقرام” عن فخامة الديكور الذي شمله الحفل، والذي ساد أجوائه كاسات الشموع بشكل لافت، والمجوهرات التي حملت علامة Bulgari.

وبحسب الصور؛ فإن إطلالة أم العروس كانت مميزة؛ إذ ظهرت بفستان أسود اللون، أما العروس فقامت بارتداء فستانًا مطرزًا بالكامل من درجات اللون البني.

وحضر الحفل مجموعة من أصدقاء لجين عمران على رأسهم صديقتها المقربة الإعلامية مهيرة عبد العزيز وفاديا الطويل وأميرة عاشور وريم الدخيل وغيرهن.