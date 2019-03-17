شاهد: مشاهير تضامنوا مع شهداء نيوزيلندا.. منهم ريكي مارتن وكورتني كاردشيان

شهدت مدينة “كريست تشيرش” النيوزيلندية، صباح أمس، الجمعة، هجوما إرهابيا مروعا، على مسجدين بالمدينة، خلال أداء بعض المسلمين صلاة الجمعة، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شهيدا، وإصابة العشرات من المسلمين.

ونُفذ ذلك الهجوم الإرهابي العنيف، شخص أسترالي، لأبوين أستراليين، يدعى “برنتون تارانت”، وذلك خلال 17 دقيقة متواصلة، ارتكب فيهم جريمته الشنيعة. بعد انتشار لحظات من الحادث الأليم، خيم الحزن على العالم، ما بين المسلمين والأقباط، من عموم الناس، والمشاهير أيضًا، حيث نشر العديد من مشاهير العالم، عبر حساباتهم الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، صورًا، ومنشورات، تضامنوا فيها مع ضحايا الحادث وأسرهم، معلنين أسفهم وحزنهم الشديد.

ريكي مارتن:

عبر النجم، ريكي مارتن، عن حزنه الشديد وكذلك غضبه، من الحادث قائلًا: “الرجل الذي قتل 40 شخصًا، وأصاب 20 بحالات خطيرة، وصفته وسائل الإعلام بالمتطرف أو المعتدي، ولكن ليس بالإرهابي.. لماذا؟ لأنه ليس مسلمًا”.

هيلسي:

فيما عبرت المطربة العالمية، هيلسي، عن حزنها الشديد، ببعض العبارات، قائلة: “أنا آسفة للمسلمين جميعهم حول العالم، قلوب العالم معكم”.

بيلا حديد:

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وشاركت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، بالتعبير عن حزنها الشديد، قائلة: “أشقائي المسلمين، هذا وطنكم، ويجب أن تعيشوا فيه بأمان”.

كورتني كاردشيان:

كما عبرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كورتني كاردشيان، عن حزنها قائلة: “لكل الأشخاص، ولجميع الأديان، أنا متضامنة مع أشقائي المسلمين حول العالم”.

جيجي حديد:

شاركت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، بمنشور بحسابها الشخصي، عبرت فيه عن حزنها الشديد، بسبب الحادث المأساوي.

كيلي جينر:

فيما عبرت عارضة الأزياء العالمية، ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيلي جينر، عن حزنها ببعض العبارات، قائلة: “صلوا من أجل الضحايا، وأسرهم، وجميع المسلمين حول العالم”.