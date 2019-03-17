اليوم.. حمدي الميرغني واسراء عبدالفتاح ضيفا عمرو الليثي

يحل كل من الفنان حمدى الميرغنى وزوجته إسراء عبد الفتاح نجما مسرح مصر، ضيفا برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامى عمرو الليثى فى التاسعة والنصف مساء عبر شاشة

قناة النهار.

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي على العديد من المواقف الكوميديا حول مسرح مصر، وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح

لدى الجمهور.

ويكشف "الميرغنى" عن تجربته الفنية الجديدة مع عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف أمام الزعيم فى عمل كوميدى.

ويذكر أنه يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد عبر شاشة قناة النهار.