بالصور.. الساقية تحتفل بالمرأة المصرية بـ"عالم المرأة في يوم واحد"

احتفلت ساقية عبدالمنعم الصاوى بأعياد المرأة خلال شهر مارس من خلال حدث تنظمه كل عام تحت عنوان "عالم المرأة فى يوم واحد".

بدأت فاعليات اليوم من الثامنة صباحًا حيث نظمت الساقية بالتعاون مع فريق يلا عجلة وكابتن إيمان سليمان سباق عجل فى منطقة الزمالك، كانت الساقية هى نقطة البداية والنهاية، بعدها بدأت الفاعليات فى الجزء المخصص للسيدات من العاشرة صباحًا وفقرات زومبا ورقص هندى وشرقى وصلصا وفلامنكو، قدمتها كل من الفنانة ريم أحمد الشهيرة بروكا وماريونيتا وعائشة باباكار.

بعدها شهد مسرح الحديقة فاعليات من الثانية عشرة ظهرًا، وكانت البداية مع عرض للدفاع عن النفس، قدمه المركز الثقافى الإندونيسى، وحدثنا مدرب الدفاع عن النفس فى المركز كابتن أحمد المصرى عن فن القتال، وأن العرض الذى قُدِّم اسمه "بنجاك سيلات"، وهو عرض ضمن لعبة قتالية إندونيسية اسمها "للبنجاك سيلات".

بعدها قدمت عضو فرقة التدخل فى أثناء الطوارئ ومدربة وحدة الدعم النفسى فى الهلال الأحمر المصرى هند الطوخى كلمة حدثتنا خلالها عن دور المرأة فى العمل التطوعى، ثم تحدث بعض مسؤولى مؤسسة أهل مصر عن أهمية الوقاية من مخاطر الحريق فى المنزل.

كذلك حدثنا على محمد من فريق "يلا عجلة" وكابتن إيمان سليمان عن أهمية وفوائد العجل وبخاصة للسيدات، وأنها ليست مرتبطة بعمر أو وزن معين كما يعتقد البعض، وإنما هى رياضة يستطيع تعلمها الصغار والكبار.

وخلال الاحتفال قدم أطفال "ماريونيتا شو" عرضًا استعراضيًّا، بعدها حدثتنا طبيبة الأسنان سوزان سعيد عن أهمية العناية بالأسنان واللثة وبخاصة للسيدات الحوامل، وأضافت أن بعض الأمراض كأمراض القلب والجهاز الهضمى والتنفسى يصاحبها التهابات اللثة، وحدثتنا أيضًا عن أهمية الاعتناء بأسنان الأطفال

من سن ستة أشهر.

كذلك تخلل اليوم سحب لجوائز عديدة وقيمة مقدمة من "العربى".

واستكمالًا لفاعليات اليوم والتى بدأت فى تمام الساعة الرابعة مساءً والتى استقبلتها قاعة النهر وتحديدًا على خشبة مسرح البستان بالساقية فقد بدأت بكلمة مع الدكتورة هبة مشالى والتى تحدثت عن الثقة بالنفس لدى المرأة وضرورة التوعية السليمة لنفسها بشكل دورى ومتتابع وأن تستسقى معلوماتها الذاتية والتثقيفية من المنافذ الموثوق بها، وأن لا تقوم بتصديق كل ما يصدر عبر وسائل الإعلام بدون فحص وتدقيق مستمر، ومن بعدها صعدت الدكتورة جيهان أيوب والتى تحدثت عن تحويل الموهبة إلى مصدر رزق ودخل إضافى للعائلة بأكملها عن طريق الأعمال اليدوية وغيرها.

أما الدكتورة داليا أبو العزم الاستشارى بوحدة الاكتشاف المبكر بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة فتحدثت عن سرطان الثدى وطرق الوقاية والكشف المبكر وتطرقت أيضًا إلى أساليب الكشف الشخصية وعدم التهاون مع الأعراض أو الأورام البسيطة التى قد تلاحظها المرأة بأى شكل كان، وأن تستشير الأطباء والمتخصصين بشكل دورى وبصورة شبه مستمرة، صعد بعدها المهندس محمد عبد المنعم الصاوى ورحب بالأستاذة بسنت نور الدين وهى من الشخصيات المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى لها باع طويل فى عرض التاريخ المصرى بصورة شيقة وبطريقة محببة لدى الآلاف من المتابعين، وعبر الصاوى عن سعادته بحضورها يوم المرأة فى أحضان الساقية، وقد تحدثت بسنت عن رحلاتها المختلفة والتى كانت فى حلايب

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وشلاتين ومنها عبر القرى والمحافظات الأخرى وتطرقت إلى دور المرأة فعليًّا فى القرى والمحافظات المختلفة وما هو الاختلاف عن المرأة بالمدينة، وتطرقت بسنت إلى دور المرأة فى العصور القديمة وأنها كانت متمثلة بجانب الرجل فى الأعمال والمهام المختلفة وإن كان لها الدور الأكبر فى الحياة القديمة.

وصعد المهندس محمد عبد المنعم الصاوى مجددًا ليرحب بالفنانة ليلى عز العرب وناقشها فى عدد من الموضوعات والتى كان أهمها نصائح توجهها للمرأة من خلال كونها نموذجًا فنيًّا معروفًا، وحدثتنا عن ثقة المرأة بنفسها وضرورة شعورها أنها كيان مستقل يقوم عليه المجتمع، فالمرأة هى الزوجة والأم والابنة والأخت وبدونها لا يمكن أن تكون هناك حياة، وأن المرأة هى الروح للمجتمع، وتلاها حوار مفتوح مع الكاتب واختصاصى التغذية إسلام إدريس الشهير بـ"سفاح الفات" مؤلف كتاب "لازم تاكل علشان تخس" وتحدث عن أنواع الرجيم التى تساهم فى إنقاص الوزن والتمارين الرياضية المهمة وعرض بإيجاز بعض النصائح الصحية السليمة التى يجب اتباعها.

واستكمالًا للحديث عن يوم المرأة بالساقية صعدت الدكتورة نورهان قنديل خشبة المسرح وتحدثت عن الحياة الصحية والسليمة فى ظل وجود الأطفال وكونك أمًّا لا يجعلك تهملين صحة حياتك الشخصية والصحية وأن تهتمى بذاتك أولًا، وقالت إنها ترفض مصطلح "ست بيت" وأنه أصبح استسهالًا فى الاستخدام وأنه غالبًا ما يكون استخدامه خاطئًا، وأنها تشجع العمل والمحاولة والنجاح المستمر فى الحياة، وأخيرًا صعد خشبة المسرح الممثل تامر فرج والذى قام المهندس محمد عبد المنعم الصاوى بدوره بتقديمه للحضور وتقديم التحية له لحضوره ومشاركته الاحتفالية فى الساقية، وتحدث تامر بصحبة الصاوى عن الحياة بين الزوج والزوجة وأنهما مكملان لبعض وليس متضادان وأن يعيشا فى سلام وهدوء وأن لا يحاول كل منهما التأثير فى الآخر بطريقة سلبية، وأن يحاول كل منهم تغيير الآخر ليتماشى مع عاداته، ولا بد أن يتقبل كل منهما الآخر، وجدير بالذكر أنه قد تم تسليم شهادات تقديرية للمشاركين والمتحدثين فى الاحتفالية تقديرًا لجهودهم وحضورهم اليوم وسط جمهور الساقية ومشاركتهم اليوم الاحتفالى للمرأة الذى نظمته ساقية عبد المنعم الصاوى.