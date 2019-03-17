أعلنت ميوزك تون عن عمل فني جديد علي هيئة الفيديو كوفر لأغنية (١٠٠ وش) للفنان تامر حسني وأحمد شيبة ودياب ومصطفي حجاج، من خلال ٤ أصوات جديدة يقومون بغناء الأغنية من جديد.
وجاءت هذه الفكرة من خلال مدير الشركة الشاعر محمود التوني بعد ما نشر الفنان تامر حسني علي صفحته الرسميةتراك التوزيع الأصلي للأغنية وطالب جمهوره بغناء الأغنية علي هيئة الفيديو كوفر وكانت ميوزك تون أول من استجاب لهذا الطلب لتقوم بتقديم ٤ مواهب شابة يتميزون بأصوات قوية وحضور قوي.
ومن جانب آخر عبر الشاعر محمود التوني عن حبه وتقديره للنجم
كانت هذه تفاصيل خبر ميوزك تون تستجيب لطلب تامر حسني وتقدم ٤ أصوات جديدة من خلال ١٠٠ وش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.