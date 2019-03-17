بالصور.. هديل متولي تشارك ليلى علوي ورامي جمال لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم

شاركت الدكتورة هديل متولي، خبيرة التجميل السعودية، نجوم الفن ليلي علوي ورامي جمال وفراس سعيد كلجنة تحكيم لمسابقة "ميس إكو" ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، والتي شاركت فيها 65 ملكة جمال من كل أنحاء العالم، جاء ذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم بفندق الماسة بالقاهرة بحضور لفيف من نجوم

الفن ورجال الدولة والصحفيين والقنوات.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتي يوم 28 مارس الجاري، والذي تنظمه شركة إتش إم ميديا سيتي وهي إحدي كيانات المؤسسة الدولية للاستثمار بمشاركة شركة غيكو سباير.

كشفت الدكتورة هديل متولي خبيرة التجميل السعودية عن مدي

سعادتها البالغة، وامتنانها لوجودها في مثل هذه المسابقة العالمية، كعضو لجنة تحكيم، ومحاضرة للفتيات عن كيفية الحفاظ علي الجمال الطبيعي دون اللجوء للجراحة، موجهة خالص الشكر للدكتور عماد الساعي الشريك الإستراتيجي في هذا الحدث الدولي.

ويذكر أن اختارت لجنة التحكيم 10 متسابقات لتمثل التصفية النهائية من بين 65 متسابقة حول العالم، حيث تم اختيار كلا من الفلبين وتايلند وماليزيا وبرجواي وأندونيسيا والإكوادور وأوكرانيا وأسبانيا.

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