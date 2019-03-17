بالصور.. حماقي يتألق في أولى حفلاته عقب العملية الجراحية

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على المشاركة في حفل النجم محمد حماقي الذي أقيم عن إنجازات الدولة داخل فندق تريمف، الذي يعد أولى السهرات التي يحييها عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة بقدمه وتركيب شريحة و٦ مسامير.
حضر حماقي بصحبة مدير أعماله، حمدي بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا لأغنية "نفسي ابقي جنيه" جالسا على مقعد تعالت صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا "سلامتك يا حماقي".
وحرص حماقي على تحية الجمهور في بدايةفقرته قائلا: "الحقيقة أنا في مش في أحسن حالاتي لكن ما كنش ينفع أتأخر عليكم في مناسبة زي عن إنجازات الدولة".
ووجه الشكر لكل من قاموا بالاطمئنان عليه خلال فقرته وتزايدت أجواء الإثارة، وترك الحضور مقاعدهم ليلتفوا حول خشبة المسرح، ليشاركوه وصلات الغناء والتفاعل طوال فقرته.
وتألق حماقي بعدد كبير من أغاني ألبومه الجديد، منها "كل يوم من ده" أغنية الـ"هيد" و"يزلزل"،
يتزامن الحفل مع افتتاح فندق تريمف لاكشري، وكان في مقدمة الحضور من نجوم الفن والإعلام هاني رمزي، ورجاء الجداوي، وإلهام شاهين، وفاء عامر، وإبراهيم حجازي، وأسامة منير، وأكرم حسني، ووليد منصور، وماجد حسني، وأحمد حميد، والشاعر بهاء الدين محمد، والشاعر خالد تاج الدين، والموسيقار هاني، وصفاء جلال، وأمل رزق، وأمينة، وداليا البحيري، وشيماء السباعي، وغيرهم.
الحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي والأضخم من حيث الحضور والتنظيم لدير جست وليد منصور.
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