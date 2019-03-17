شاهد بالصور.. الأكشن والإثارة يسيطران على كواليس "كلبش 3"

ينشغل النجم أمير كرارة، في تصوير مشاهد مسلسله الدرامي "كلبش 3" ومن المقرر أن يخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل.

وفى السياق ذاته طرحت شركة سينرجى المنتجة للعمل "البرومو" التشويقى الدعائى الأول للمسلسل، ونال إعجاب الجمهور، وحصد على إشادات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، لاسيما أن البرومو كشف عن مشاهد عودة سليم الأنصارى للحياة مجددا، فضلا عن مشاهد المطاردات والتفجيرات والحالة التشويقية التى سيطرت على أول برومو للمسلسل.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.