كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلنتي فؤاد تجسد شخصيتين في فيلمها الجديد "كومو فلاش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الفنانة برلنتى فؤاد، من تصوير مشاهدها في فيلم "كومو فلاش" وهو فيلم روائى قصير وتم تصويره بكاميرات سينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما والأكشن حول قضية فساد، وتقوم برلنتى فيه بتجسيد شخصيتين مختلفتين ويشاركها البطولة خالد نجيب وأحمد الجوهري ومحمد مصطفى، الفيلم سيناريو وحوار محمد كامبا وإنتاج شادى الباشا وإخراج عبيد زيان.

جدير بالذكر أن برلنتى تعكف حاليًا للتحضير لبرنامجها الإذاعي "رمضانك مع بيبو" الموسم الثالث الذى سيعرض على راديو مصر.