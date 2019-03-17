شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها من دون عمرو دياب!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 12:55 مساءً - تحتفل الفنانة المصرية دينا الشربيني، بعيد ميلادها والذي يحل اليوم الأحد 17 مارس / اذار.

ونشر الممثل عمر السعيد فيديو من احتفاله مع دينا الشربيني بعيد ميلادها اثناء تواجدهما في أحد المطاعم.

وكان لافتا، أنه وبالرغم من عدم حضور الهضبة لعيد الميلاد غير أن عمر السعيد والذي نشر فيديو من الحفل عبر حسابه على انستغرام ان ينوه بطريقة غير مباشرة الى استمرار علاقتهما.

فقد علق عمر السعيد على الفيديو قائلا: “Happy Birthday DouDou! و على راى الهضبة يتعلموا يتعلموا! “.