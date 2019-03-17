النجم التركي إبراهيم شيليكول يحتفل بعيد ميلاد والدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي إبراهيم شيليكول بعيد ميلاد والدته في أجواء عائلية مع زوجته وعدد من أفراد أسرته.

إبراهيم حرص على مشاركة الفانز أجواء الحفل بصورة مميزة له مع والدته وزوجته، وطفلين من العائلة، وذلك أمام قالب الكيك، حيث تلقى النجم التركي تهاني محبيه، متمنيين لوالدته الصحة وطول العمر، كما لفت بعضهم لوجود شبه بين الفنان الشاب ووالدته.

Advertisements

من ناحية أخرى، عُرض لإبراهيم شيليكول حديثاً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي يشارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.

يُذكر أن إبراهيم شيليكول بدأ حياته المهنية كلاعب كرة سلة، ثم دخل مجال عروض الأزياء، لينطلق بعدها في عالم الشهرة والنجومية من خلال اقتحامه للتمثيل، حيث شارك في عدة أفلام ومسلسلات أشهرها، فيلمي «باتوراي»، «السلطان الفاتح»، ومن أعماله الدرامية البارزة «حب أبيض وأسود»، «الرحمة»، «ردة فعل».

على الجانب الشخصي، تزوج إبراهيم شيليكول من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، حيث ارتبط قبلها عاطفياً بالفنانة التركية سينيم كوبال، إلا أن هذه العلاقة لم تكلل بالنجاح، وانفصل النجمان بعد فترة قصيرة، كما احتفلت سينيم بزفافها على النجم التركي كينان أميرزالي مايو 2016.