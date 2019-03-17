جورج كلوني يدافع من جديد عن ميجان ماركل

متابعة بتجـــــــــــرد: دافع النجم العالمي جورج كلوني للمرّة الثانية عن دوقة ساكسيس وزوجة الأمير هاري ميجان ماركل، بسبب تعرضها لحملة كراهية من قبل وسائل الإعلام.

وقال “كلوني” خلال ظهوره في برنامج Good Morning Britain أنه لا يوجد سبب معين يدفع وسائل الإعلام لمهاجمة “ميجان”، لافتًا إلى أن ما تتعرض إليه الأخيرة غير عادل على الإطلاق.

وأضاف كلوني: “ذنبها الوحيد أنها تعيش حياتها كما تريد وحقا هي امرأة في عمر صغير وتتميز بالطيبة والذكاء وأراها هي وهاري ثنائي مذهل”.

يشار إلى أن كلوني كان قد صرح من قبل أن ميجان ماركل تتعرض لنفس الملاحقة والذم والكراهية التي تعرضت له من قبل الأميرة ديانا.