حقيقة محاولة انتحار ابنة مايكل جاكسون.. والدها أنكرها قبل وفاته!

متابعة بتجــــــــــــرد: نفى مصدر مقرّب من العارضة الأمريكية باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، شائعة محاولة انتحارها التي انتشرت كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي، أن جاكسون تعرضت لوعكة صحية شديدة وكانت بحاجة لإسعافات أولية، لافتا إلى أنها تحصل على قسط من الراحة في منزلها إلى أن تستعيد عافيتها.

وكانت باريس نفت الادعاءات التي طالت والدها بأنه قام باغتصاب أطفال بعد عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل Leaving never land.

وشددت باريس التي تبلغ من العمر ٢٠ عامًا على أنها لا تصدق أي ادعاءات تطال والدها، لافتة إلى أنها لم تشاهد الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه شابان يدعيان تعرضهما للتحرش على يد “جاكسون”.

وأعربت عن مخاوفها من ضياع فرصتها من دخول مجال التمثيل بسبب الاتهامات التي وجهت لوالدها، رغم أنها قطعت علاقتها به قبل وفاته وأنكرها هو أيضًا.