حسن الرداد يكشف تفاصيل حياته الزوجية.. تعرّف إلى التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الممثل المصري حسن الرداد تصوير مشاهد مسلسله الجديد “الزوجة 18” الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضانيّ لعام 2019.

ونشر الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الشهير “توتير” صورة له من كواليس المسلسل، معلّقًا: “الزوجة 18، رمضان 2019”.

ولقيّ الرداد تفاعلاً كبيرًا من جمهوره، حيث انهالت عليه آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيه الذين ينتظرون عرض العمل، خاصةً أن الكوميديا تُسيطر على معظم المشاهد.

“الزوجة 18” من تأليف ورشة كُتاب تحت إشراف أمين جمال، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة هايدي كرم، ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود الليثي، محمود البزاوي وإيناس كامل.

يُذكر أن الرداد قد شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام 2018 في مسلسل “عزمي وأشجان”.