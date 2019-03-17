كارمن بصيبص وظافر العابدين معًا مجددًا!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن تمّ تأكيد مشاركة الممثل التونسي ظافر العابدين إلى جانب الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص في النّسخة العربيّة من المسلسل التركي “عروس اسطنبول” تحت عنوان ”عروس بيروت” بدأت التّحضيرات لبدء التصوير.

العمل سيتم تصويره بين لبنان واسطنبول تحت إشراف المخرج التركي إيمره كاباكوشاك الذي سبق له أن شارك في إخراج المسلسلسن التّركيّين “حرب الورود” و “إشرح أيها البحر الأسود” الذي ما زال يُعرض حتى الآن.

نص المسلسل سيكون تحت إشراف نادين جابر، وسيشارك في بطولته كل من تقلا شمعون، جو طراد، وجاد أبو علي وغيرهم.

مسلسل “عروس بيروت” سيتكوّن من مئة حلقة، مدّة الواحدة منها حوالي 42 دقيقة عكس النسخة التركية حيث كانت الحلقة عبارة عن ساعتين ونصف تقريباً، وفي حال كانت نسب مشاهدة النسخة العربيّة مرتفعة، فسيتم زيادة عدد حلقاته.

يُذكر أنّ ظافر العابدين وكارمن بصيبص كانا قد اشتركا في بطولة المسلسل المصري “ليالي أوجيني” حيث عُرض في شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراً.