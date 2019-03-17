بعد الجمبسوت الأحمر.. أمل كلوني بآخر "كحلي" في أحدث ظهور لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين أنّ أسلوبها أنيق منذ ظهورها في ساحة هوليوود لأوّل مرّة، إلا أنّ أمل كلوني تنجح دائمًا في إثارة إعجابنا، عندما يتعلّق الأمر بإطلالاتها على السجادة الحمراء.

وتحرص المحامية الشّهيرة، على تنويع إطلالاتها بين الفساتين الأنيقة، التي تعكس سحر أناقة هوليوود القديمة، والبدلات الرّجالية ذات الخياطة الرّاقية.

ولم تكن إطلالتها الأخيرة على السجادة الحمراء، إلى جانب زوجها الممثّل، جورج كلوني، استثناءً، حيث ارتدتْ أمل أثناء حضورها حفلًا خيريًا في أدنبرة بإسكتلندا، بدلة جمبسوت أنيقة، بقصّة السّاق الواسعة، وقصّة الكتف الواحدة، بظلّ النيلي الدّاكن، من تصميم المصمّمة البريطانية، ستيلا مكارتني.

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ونسّقتْ كلوني بدلتها، مع حزام عريض من الجلد الأسود، وحقيبة كلاتش بنقشة جلد الفهد، وزوجًا من الكعب المدبّب باللّون النيلي، وتماشيًا مع المظهر المريح، اختارتْ أمل، مجوهرات بسيطة بطابع المينيماليست، وارتدتْ فقط، زوجًا من أقراط W. Salamoon & Sons لإضافة لمسة من البريق إلى زيّها، إلى جانب خاتم الزّواج.

ويبدو أنّ أمل تفضّل بدلات الجمبسوت مؤخرًا، حيث تألّقتْ بنسخة باللّون الأحمر الغامق من "سيرجيو هدسون"، لحضور حفل استقبال مولود "ميغان ماركل"، في مدينة نيويورك.