ويندي ويليامز تطالبُ هايلي بالدوين بالانفصال عن جاستن بيبر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ الإعلامية والممثلة الأمريكية، ويندي ويليامز، متابعيها، بمطالبتها النجمة هايلي بالدوين، بتطليق زوجها، جاستن بيبر، ليكون بمقدوره الاهتمام أكثر بصحّته العقلية.
وأوضحتْ ويندي، أنّها تنصح هايلي، بالانفصال والطّلاق من جاستن "باسم الحب"، كي تتيح له فرصة التركيز على أموره الصحية، مضيفةً، "هايلي تبلغ من العمر 22 عامًا فقط، ومفترض أنّها متزوّجة حديثًا، لكنّي أرى أنّها بحاجة للانفصال عن جاستن باسم الحب والصّداقة، في ظلّ ما هو معروف عنه من إثارة للمشكلات".
وتساءلتْ:" ماذا لو أنجبتْ منه أطفالاً ؟ فهل سيكون أبًا مناسبًا؟ وكيف ستكون طباعه كأب وكزوج؟ في النهاية، أنا أتصوّر أنّ الأمور سوف تكون فوق طاقة فتاة في سن الـ 22 عامًا".
وجاءت تصريحات ويندي المثيرة للجدل، بعدما كشف جاستن في تصريحات نشرها على تطبيق إنستغرام، عن أنّه يعاني بشكل كبير، وأنّه يشعر بحالة من الانعزال.
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