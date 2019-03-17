ديمي لوفاتو تنشر رسالة قوية بشأن تجربتها مع إدمان المواد المخدّرة

نشرت النجمة ديمي لوفاتو، رسالة مؤثرة بشأن انتكاستها عبر "إنستغرام"، وحثت الآخرين على طلب المساعدة في حالة المعاناة من إدمان المواد المخدرة.

وأفادت تقارير في يوليو /تموز2018 أنه تم نقل لوفاتو، 26 عامًا، إلى المستشفى بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات، وأعربت النجمة لاحقا عن شعورها بالامتنان لكونها لا تزال على قيد الحياة بعد أن قضت بعض الوقت في مرفق إعادة التأهيل.

وكتبت مغنية “Sorry Not Sorry” الجمعة، سلسلة من المنشورات عبر إنستغرام كشفت فيها عن التاريخ الذي يوافق ذكرى مرور 7 سنوات من الرصانة والالتزام لها، وقالت إنها ليست نادمة على الانتكاس لأنها "بحاجة لارتكاب مثل هذه الأخطاء"، مضيفة "لا يجب أن أنسى أنها أخطاء".

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وعبّرت لوفاتو عن شكرها لمدمني الخمور والمخدرات المجهولين لعدم ابتعادهم عن الناس بعد النظر إلى عدد المرات التي انتكسوا خلالها، وكتبت " لم أخسر سنوات، لكني احتفظ بهذه التجربة، ولكن حاليا أود أن أضيف إليها رحلة جديد ووقت جديد".

وأنهت لوفاتو رسائلها مطالبة الآخرين بالتواصل لطلب المساعدة في حالة المعاناة من إدمان المخدرات، مضيفة " إذا كنت على قيد الحياة اليوم فيمكنك العودة والتراجع عن الإدمان، أنت تستحق ذلك"، ونشرت صورة لها في ديسمبر/كانون الأول 2018 التقطتها بعد جلسة Jiu Jitsu مع هاشتاج “#nevergiveup”، وكانت هذه الصورة الثانية للنجمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرة مركز إعادة التأهيل، فيما نشرت أول صورة لها قبل شهر في إطار تشجيع المواطنين الأميركيين على التصويت في الانتخابات النصفية للولاية.

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