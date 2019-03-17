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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج أحمد النحاس، عن وفاة الممثل جلال عيسى، عن عمر يناهز 82 عامًا وكتب على "فيس بوك"، "أنه العمر وأمر الله.. ولكن الفراق صعب للأصدقاء، منذ أن تقابلنا أول مرة فى فيلم "الطائرة المفقودة" إلى أن ودعنا اليوم، في جنة الخلد.. الفنان الطيب جلال عيسى"، والعزاء يوم الإثنين المقبل في جامع المحروسة".
يذكر أن جلال عيسى من مواليد 17 يوليو 1937 ومن أشهر الأفلام التي شارك بها "معسكر البنات" و"المراهقات" و"أغلى من حياتي" و"أنف وثلاث عيون" و"أونكل زيزو حبيبي" و"الحب الخالد"، وغيرها.
وتزوج الفنان الراحل مع الفنان صفية العمرى وأنجبا ولدين هما وليد وأحمد، ولكنها لم تكمل حياتها معه وانفصلا منذ سنوات.
جلال عيسى وصفية العمرى
الفنان جلال عيسى
الفنان جلال عيسى
الممثل جلال عيسى
جلال عيسى من فيلم اونكل زيزو حبيبى
جلال عيسى
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